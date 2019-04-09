В "Роскосмосе" приняли меры после проверки Генпрокуратурой

В двух промышленных госкорпорациях сотрудники ГП выявили хищения на 1,6 млрд рублей.

В компании "Роскосмос" заявили о том, что после проверки, проведённой Генпрокуратурой, начали принимать меры. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

— На предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка, — говорится в сообщении.

Так же отмечается, что администрация "Роскосмоса" активно содействовала предоставлению материалов службы внутреннего аудита компании.

Как стало известно ранее, Генпрокуратура выявила хищения в "Роскосмосе" и "Ростехе" на сумму в 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание перспективных разработок вооружения.