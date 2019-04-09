Подмосковным дачникам рассказали, как себя вести при встрече с гадюкой

Убивать ядовитых змей категорически запрещено, поскольку они занесены в Красную книгу.

Подмосковные гадюки вышли из спячки и начали оживлённо ползать и искать партнёров, поэтому вероятность увидеть этих ядовитых змей у себя на участке возросла. В связи с этим дачникам дали советы о том, как себя вести при подобной встрече.

— Ни в коем случае гадюку нельзя трогать руками и играть с ней. Если вы на даче её встретили, то возьмите палку и постарайтесь выбросить змею за забор... Пока вы отгоняете одну, то укусить могут другие — обычно их несколько прячется в одном месте, — рассказал агентству "Москва" научный сотрудник Института биоорганической химии РАН Владислав Старков.

Кроме того, он советует в ближайшие недели не ходить на природе босиком, носить брюки без зазоров и не садиться на пеньки. Как пояснил Старков, с 20 апреля по 15 мая самцы будут оживлённо ползать в поисках самок. В случае если вы заметили ядовитую змею, не следует делать резких движений — гадюка может испугаться и рефлекторно укусить. При этом убивать гадюк нельзя — в Подмосковье они занесены в Красную книгу, подчеркнул Старков.

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