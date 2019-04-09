У чиновников за год нашли 15 счетов в иностранных банках

У одного регионального депутата на Сейшельских островах нашли компанию, которой он руководил.

Генеральная прокуратура выявила в прошлом году 15 нарушений, которые связаны с наличием у чиновников счетов в иностранных банках. Об этом говорится в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ.

В качестве примера Чайка привёл депутата заксобрания Ульяновской области, который является единственным собственником и директором компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. После представления прокурора парламентарий не смог баллотироваться на выборах на свой пост в сентябре прошлого года.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура в 2018 году предотвратила незаконный вывод из России более $3 миллиардов, а ущерб от коррупционных преступлений составил 65,7 миллиарда рублей.