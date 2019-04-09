Жителей Подмосковья призвали срочно развесить скворечники для вернувшихся птиц

Впрочем, экологи отметили, что к пернатым следует относиться бережно в течение всего года.

Минприроды Московской области призвало прекратить подкармливать птиц и срочно развесить скворечники и синичники. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— К птицам следует относиться бережно в течение всего года, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в Подмосковье уже начали прилетать гуси, некоторые утки, чайки, цапли, хищные птицы, жаворонки, зерноядные воробьиные птицы, а также входящие в Красную книгу белые аисты, серые журавли и полевые луни. В ближайшее время вернутся насекомоядные птицы.

Ранее руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин попросил жителей Москвы подкармливать городских птиц летом, так как они могут не найти самостоятельно еду.