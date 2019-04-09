Лавров заявил о готовности РФ возобновить диалог арктических государств

Россия готова наладить диалог арктических государств на уровне военных экспертов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".
— В интересах укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых эскалаций выступаем за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств, — сказал Лавров.
По его словам, "эффективным механизмом поддержания региональной стабильности" служили ежегодные встречи глав генштабов вооружённых сил арктических стран. Однако с 2014 года практика таких встреч была заморожена.
Лавров предложил в качестве первого шага наладить разговор на уровне военных экспертов.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о важности расширения российского шельфа для защиты Арктики.
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