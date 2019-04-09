Лавров заявил о готовности РФ возобновить диалог арктических государств

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Лавров заявил о готовности РФ возобновить диалог арктических государств

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Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Министр отметил, что ни один из вопросов касательно этого региона не требует военного вмешательства.

Россия готова наладить диалог арктических государств на уровне военных экспертов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".

В интересах укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых эскалаций выступаем за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств, — сказал Лавров.

По его словам, "эффективным механизмом поддержания региональной стабильности" служили ежегодные встречи глав генштабов вооружённых сил арктических стран. Однако с 2014 года практика таких встреч была заморожена.

Лавров предложил в качестве первого шага наладить разговор на уровне военных экспертов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о важности расширения российского шельфа для защиты Арктики.

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