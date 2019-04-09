В Британии создадут ведомство для надзора за соцсетями и мессенджерами

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В Британии создадут ведомство для надзора за соцсетями и мессенджерами

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным СМИ, инициатива направлена на то, чтобы привлечь Instagram, Facebook и Twitter к ответственности за "вредоносный контент".

Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании предложило создать независимую организацию для защиты от онлайн-угроз. Согласно инициативе, регулятор получит право блокировать доступ к сайтам или наказывать руководителей компаний-нарушителей.

Независимый регулятор будет создан для ужесточения существующих стандартов. Планируется обязать компании, владеющие социальными медиа, внедрить инструменты защиты пользователей, — говорится в заявлении министерства.

Новое ведомство намерены наделить полномочиями не только штрафовать компании, но и принимать персональные меры против их руководителей, а также блокировать активы фирм. Согласно заявлению, под контролем регулятора будут социальные сети, хостинговые провайдеры, форумы, мессенджеры и поисковики.

Данная инициатива, по данным Bloomberg, является попыткой главы правительства Терезы Мэй привлечь "Инстаграм", "Фейсбук" и "Твиттер" к ответственности за то, что они якобы не выполняют свои обязанности по защите юзеров от "вредоносного контента".

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