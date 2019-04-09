Житель Братска задушил "пилившую" его жену и организовал её поиски

Родителям супруги и полиции мужчина соврал, что она ушла из дома, а сам спрятал тело.

В Иркутской области 36-летний мужчина убил супругу, которая его "запилила". Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый заранее спланировал убийство: он обманом привёз её в лес на территории Братского района, где задушил. Вернувшись в город, мужчина сообщил полиции и родителям супруги о её пропаже.

На протяжении нескольких дней он активно участвовал в поисках жены, но вскоре его вывели на чистую воду и он во всём сознался. Подозреваемый показал следователям место совершения преступления, а также указал, где находится тело погибшей.

— У нас с ней возник конфликт, ну, достала она меня как женщина, постоянно пилит, пилит, пилит. В итоге нервы не выдержали, я решил её убить — задушить, — рассказал подозреваемый в ходе следственного эксперимента.

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