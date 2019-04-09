Звезда "Тайн Смолвиля" призналась в вербовке женщин в сексуальное рабство

Актриса заявила, что попала в секту около 10 лет назад в надежде найти цель в жизни.

Актриса Эллисон Мэк, известная по роли Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля", признала свою вину в организации секс-секты. Об этом сообщает агентство Reuters.

В суде Бруклина она созналась, что шантажировала как минимум двух людей порочащей их репутацию информацией, чтобы заманить в секс-культ так называемого духовного учителя Кита Раньера. Мэк отметила, что попала в секту около 10 лет назад. Причиной стало то, что девушка хотела найти цель в жизни. Судье она также рассказала, что была уверена в искреннем желании Раньера помочь людям.

Культ NXIVM создал математик Кит Раньер в 1998 году. Из слушательниц своих курсов он создал гарем из 50 женщин. В области гениталий он ставил им клеймо и принуждал выполнять все его приказы, угрожая опубликовать интимные снимки. Раньер заставлял своих рабынь пить из лужи или с разбега биться о дерево. Одну из девушек он отправил в тюрьму на 18 месяцев за то, что она "испытала чувства к кому-то другому".