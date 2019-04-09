Прямая трансляция: Прощание с Георгием Данелией в Москве

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Прямая трансляция: Прощание с Георгием Данелией в Москве

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В Московском доме кино проходит церемония прощания с народным артистом СССР Георгием Данелией. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила будет находиться рядом с могилами Олега Табакова и Станислава Говорухина.

Георгий Данелия умер 4 апреля в возрасте 88 лет. У него остановилось сердце. Соболезнования в связи со смертью легендарного режиссёра выразил президент России Владимир Путин. Прощание с народным артистом СССР пройдёт в Доме кино.

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