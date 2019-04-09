Более 30 самолётов и вертолётов ЧФ поднялись по учебной тревоге

В учениях приняли участие разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30СМ и амфибии Бе-12.

Более 30 самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота подняты по учебной тревоге. Об этом сообщает газета ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В учениях приняли участие самолёты-амфибии Бе-12 и транспортные Ан-26, разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30СМ, а также вертолёты Ми-8 и Ка-27.

Пилоты провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях. Помимо этого были выполнены задачи по тактической и оперативной маскировке и фигуры высшего пилотажа.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России вышел на дежурство из-за учений НАТО.