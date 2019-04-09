Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару

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Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару

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Фото: ©РИА Новости/Александр Поготов

По мнению парламентариев, это будет способствовать многократному сокращению вредных отходов.

Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".

Как пояснил депутат Олег Нилов, принимать стеклотару, пластиковую тару и посуду могут вменить в обязанность крупным торговым организациям, сетям, маркетам. Он уточнил, что речь идёт о вредных для природы и полезных для переработки отходах.

Напомним, возобновить массовую сдачу стеклотары хотели ещё в 2017 году.

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