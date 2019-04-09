Криминальный авторитет Таро освободился из колонии "Чёрный дельфин"

После того как посадили Шакро Молодого, Тариэла Ониани считают одним из претендентов на звание главного российского вора в законе.

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как Таро, вышел на свободу. Он отбывал десятилетний срок в колонии в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный ФСИН.

— Сегодня закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что теперь дальнейшую судьбу Таро решат сотрудники правоохранительных органов. Ожидается, что его выдворят из страны по приказу, который был подписан главой МВД РФ в 2018 году.

Свой срок вор в законе отбывал в "Чёрном дельфине", куда его посадили за вымогательство и похищение московского бизнесмена.

Стоит отметить, что после того, как Захарий Калашов (Шакро Молодой) сел в колонию, именно Таро считался одним из претендентов на звание главного российского вора в законе. Однако пока он отбывал срок, воровской мир выбрал себе в лидеры Олега Шишканова (Шишкана). Подробнее читайте в материале Лайфа.

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