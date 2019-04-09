Microsoft разрешила выдёргивать флешку из компьютера

Выяснилось, что защита носителей работала ещё в Windows 7, но кнопка с предупреждением о защищённом извлечении есть до сих пор.

Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без использования функции "безопасное извлечение". Соответствующее сообщение на сайте поддержки Microsoft обнаружило издание The Verge.

Оказалось, что вышедшее в 2018 году обновление операционной системы под номером 1809 добавило функцию "быстрое удаление". Она предотвращает повреждение флешек и внешних жёстких дисков в случае их внезапного извлечения.

По данным издания, что-то подобное есть и в Windows 7, то есть носители были защищены ещё с тех пор. Но кнопка "безопасное извлечение" по-прежнему находится в меню, и Microsoft до сих пор предупреждает о необходимости этого действия.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Windows 10 появятся смайлики из иероглифов.