Генпрокуратура признала недостаточным контроль за качеством хлеба в России

Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают должный контроль за качеством хлеба, в связи с чем существует угроза для здоровья и жизни граждан. Об этом говорится в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.
— Россельхознадзором и Роспотребнадзором не обеспечивается действенный контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, что создаёт угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, — отмечается в документе.
Согласно заключению Генпрокуратуры, порядок и периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий "не позволяют обеспечить максимальную защиту потребителей". В частности, выявлены массовые нарушения порядка хранения зерна.
Речь идёт в том числе о запасах из интервенционного фонда и государственного материального резерва. К примеру, в Орловской области более 19 тысяч тонн зерна на сумму свыше 200 миллионов рублей было украдено из фонда интервенций.
Ранее Лайф писал, что в докладе Чайка сообщил о хищениях на 1,6 млрд рублей в структурах "Роскосмоса" и "Ростеха".
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