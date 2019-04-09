Генпрокуратура признала недостаточным контроль за качеством хлеба в России

Также были выявлены хищения зерна в различных регионах. К примеру, в Орловской области ущерб составил более 200 миллионов рублей.

Россельхознадзор и Роспотребнадзор не обеспечивают должный контроль за качеством хлеба, в связи с чем существует угроза для здоровья и жизни граждан. Об этом говорится в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

— Россельхознадзором и Роспотребнадзором не обеспечивается действенный контроль за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, что создаёт угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, — отмечается в документе.

Согласно заключению Генпрокуратуры, порядок и периодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий "не позволяют обеспечить максимальную защиту потребителей". В частности, выявлены массовые нарушения порядка хранения зерна.

Речь идёт в том числе о запасах из интервенционного фонда и государственного материального резерва. К примеру, в Орловской области более 19 тысяч тонн зерна на сумму свыше 200 миллионов рублей было украдено из фонда интервенций.

Ранее Лайф писал, что в докладе Чайка сообщил о хищениях на 1,6 млрд рублей в структурах "Роскосмоса" и "Ростеха".