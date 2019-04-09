Россия вновь обратилась в Интерпол с запросом о розыске Уильяма Браудера

Адвокат финансиста подчеркнул, что все предыдущие подобные попытки ни к чему не привели.

Министерство внутренних дел России направило в Интерпол запрос об объявлении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в международный розыск по делу об организации преступного сообщества. Об этом со ссылкой на адвоката финансиста и инвестора Александра Антипова сообщает ТАСС.

— Это не первая попытка, предпринятая российскими правоохранительными органами, — уточнил Антипов.

Адвокат Браудера отметил, что все предыдущие запросы завершились тем, что Международная организация уголовной полиции расценила обвинения в отношении финансиста как политические и не объявила Браудера в розыск.

Напомним, обвинения в организации преступного сообщества были предъявлены финансисту в конце декабря 2018 года.

Ранее СК РФ предъявил Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного. Об этом глава Hermitage Capital сообщил в "Твиттере".