Россия вновь обратилась в Интерпол с запросом о розыске Уильяма Браудера

Министерство внутренних дел России направило в Интерпол запрос об объявлении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в международный розыск по делу об организации преступного сообщества. Об этом со ссылкой на адвоката финансиста и инвестора Александра Антипова сообщает ТАСС.
— Это не первая попытка, предпринятая российскими правоохранительными органами, — уточнил Антипов.
Адвокат Браудера отметил, что все предыдущие запросы завершились тем, что Международная организация уголовной полиции расценила обвинения в отношении финансиста как политические и не объявила Браудера в розыск.
Напомним, обвинения в организации преступного сообщества были предъявлены финансисту в конце декабря 2018 года.
Ранее СК РФ предъявил Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного. Об этом глава Hermitage Capital сообщил в "Твиттере".
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