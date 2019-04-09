В мэрии Сочи прошли выемки документов

В пресс-службе отметили, что такие мероприятия проводятся периодически и "это уже никого не удивляет".

Выемки документов прошли в рамках следственных мероприятий в администрации Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэрию.

В пресс-службе агентства отметили, что выемки документов в мэрии проводятся периодически и "это уже никого не удивляет". По какому делу проходила выемка в администрации, не сообщается.

— Нам никто ничего не рассказывает. Это было вчера с утра, — отметили в администрации Сочи.

СУ СКР по Краснодарскому краю информацией о выемке не располагает, оперативный комментарий от ГУ МВД и УФС получить не удалось.

В Краснодарском крае в конце прошлого года имел место ряд скандалов: вице-мэра Сочи Сергея Юрина арестовали по делу о коррупции, позднее был задержан и впоследствии арестован по делу о превышении должностных полномочий заместитель главы города Иван Бомбергер.

По делу о коррупции также проходят первый заммэра Мугдин Чермит, глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор МУП Сочи "Водоканал" Сергей Винарский.