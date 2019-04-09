Президент Бразилии не исключил возможность военного вторжения в Венесуэлу

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Президент Бразилии не исключил возможность военного вторжения в Венесуэлу

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Жаир Болсонару/ Фото: © Facebook/ Jair Messias Bolsonaro

На случай военной интервенции он обратится к Совету национальной обороны Бразилии и попросит скоординировать действия властей по этому вопросу.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что совместно с Правительством США планирует "посеять раздор" в армии Венесуэлы.

Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей, — передаёт Reuters слова бразильского лидера.

Болсонару уточнил, что на случай военной интервенции он сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу, чтобы они скоординировали действия властей по этому вопросу.

Также он не исключил, что при любой иностранной военной интервенции в Боливарианской Республике начнут действовать партизанские отряды.

Ранее Лайф сообщал, что МИД Бразилии призвал российских военных покинуть Венесуэлу.

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