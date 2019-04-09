В WWF выяснили, в каких регионах России больше заботятся о природе

Наиболее ответственными в этом вопросе названы жители Республики Алтай, Северной Осетии и Севастополя.

Россияне экономят воду, но не борются за чистый воздух. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводилось Всемирным фондом дикой природы (WWF) России в ходе природоохранной акции "Час Земли".

Как показало исследование, россияне также внимательно относятся к лесу и даже якобы много думают о сортировке мусора. На четвёртом месте сограждане разместили проблему пластика, пятое и шестое место досталось борьбе за чистый воздух и поддержке заповедных территорий.

Исследование проводилось среди 60 тысяч российских граждан из 800 населённых пунктов. Благодаря ему удалось определить степень экологической ответственности жителей субъектов РФ. Наиболее ответственными в отношении экологии оказались жители Республики Алтай, с небольшим отрывом следуют Северная Осетия и Севастополь. Внизу рейтинга оказались Костромская и Магаданская области.

"Час Земли" — международная экологическая акция, запущенная организацией WWF в 2007 году. Она призывает граждан всего мира на один час выключить свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. В этом году "Час Земли" прошёл 30 марта в 20:30 мск. В рамках мероприятия погасла подсветка Кремля.