Авторы "Шазама!" уже пишут сценарий для второй части

Над будущей кинолентой о супергерое, который обладает множеством способностей, будет работать тот же сценарист.

Компания Warner Bros. уже запустила в разработку продолжение фильма "Шазам!". Об этом сообщает THR.

Сценарий продолжения напишет Генри Гейден (он работал над оригиналом). В студии надеются, что фильм снова снимет Дэвид Ф. Сандберг, а Закари Ливай вернётся к главной роли.

Решение о продолжении студия приняла на фоне успешного первого уик-энда. "Шазам!" собрал по миру $160 млн. Бюджет фильма составил менее $100 млн. Лента возглавила российский прокат по итогам прошлых выходных, однако в Китае ленте не удалось выйти на первое место.