"Снежная королева 3" стал самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате

Зарубежные сборы отечественной мультипликационной киноленты составили более $20 млн.

Мультфильм "Снежная королева — 3. Огонь и лёд" стал самым кассовым отечественным фильмом, который выходил в зарубежном прокате. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу студии воронежской мультипликационной студии Wizard (она создавала этот мультфильм).

Как стало известно, кассовые сборы в Канаде ($26 000 в 13 кинотеатрах) довели кассу мультфильма до $20,28 млн (сборы в РФ не учитывались). В настоящий момент "Снежная королева — 3" — самый кассовый отечественный фильм в рамках зарубежного проката.

Всего фильмы серии "Снежная королева" показывали в 150 странах мира, мультфильмы переводили на 30 языков. Третью часть после проката в Канаде будут показывать в Японии.