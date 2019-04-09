Лайф узнал подробности гибели солдата в Приморском крае

По имеющимся данным, взрыв прогремел, когда военнослужащие совершали обход полигона.

Солдат-срочник Валерий Степанов, подорвавшийся на мине в Приморском крае, вместе с сослуживцами прогонял гражданских, заехавших на полигон на мотоцикле. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, трое солдат заступили в наряд вечером 5 апреля. Днём 7 апреля военнослужащие обнаружили на полигоне гражданских и, чтобы прогнать и убедиться в том, что ничего не украдено, пошли за ними.

Первым шёл Степанов, впереди, метрах в 30-40 от своих сослуживцев. Внезапно прогремел взрыв, взрывной волной замыкавший солдат получил ранение, а тот, что шёл вторым, оказался невредим. Сослуживцы побежали к Степанову и увидели, что у него нет глаз и части черепа.

Солдаты позвонили командиру роты, спустя 20–30 минут на медицинской машине приехали дежурный врач и офицер. Раненому солдату оказали первую помощь, после чего отправили в госпиталь: он получил касательное ранение мягких тканей бедра. В медучреждении врачи очистили раны от осколков и перебинтовали, сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В Министерстве обороны информацию о случившемся пока никак не прокомментировали.