В Югре нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения

В конце марта в здании морга в том же городе нашли несколько тонн коробок с едой для детей.

В городской больнице Югорска нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения. Ситуацию объяснил главный врач учреждения Андрей Маренко в беседе с "360".

Как отмечается, ранее местный депутат Антон Пантин пожаловался на склад просроченного питания и заявил, что направил заявление в ОМВД по Югорску.

Руководитель учреждения подтвердил, что на цокольном этаже отделения находятся продукты с истёкшим сроком годности и что органам об этом давно известно.

— Сейчас проводится проверка Следственного комитета, прокуратуры, Роспотребнадзора. То, что питание хранится в помещениях цокольного этажа, — у нас складских помещений нет. Действительно храним там, — сказал Маренко.

Он добавил, что коробки уже две недели как опечатаны и в настоящее время проводятся проверки.

Напомним, что в конце марта в прощальном зале морга в Югорске нашли около трёх тонн детского питания и каш, стоимость которых оценивается в полтора миллиона рублей. Сотрудников больницы, устроивших такой склад, наказали.