В Югре нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения

В городской больнице Югорска нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения. Ситуацию объяснил главный врач учреждения Андрей Маренко в беседе с "360".
Как отмечается, ранее местный депутат Антон Пантин пожаловался на склад просроченного питания и заявил, что направил заявление в ОМВД по Югорску.
Руководитель учреждения подтвердил, что на цокольном этаже отделения находятся продукты с истёкшим сроком годности и что органам об этом давно известно.
— Сейчас проводится проверка Следственного комитета, прокуратуры, Роспотребнадзора. То, что питание хранится в помещениях цокольного этажа, — у нас складских помещений нет. Действительно храним там, — сказал Маренко.
Он добавил, что коробки уже две недели как опечатаны и в настоящее время проводятся проверки.
Напомним, что в конце марта в прощальном зале морга в Югорске нашли около трёх тонн детского питания и каш, стоимость которых оценивается в полтора миллиона рублей. Сотрудников больницы, устроивших такой склад, наказали.
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