Зеленский не станет повторно сдавать анализы на наркотики

Тем, у кого есть сомнения в объективности предыдущих результатов, посоветовали обращаться в правоохранительные органы.

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский не намерен сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики, в том числе в лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил представитель его штаба в эфире телеканала ZIK.

— Анализы сданы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения, что они какие-то ненастоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы — пусть они выясняют, — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский сам предложил своему сопернику — действующему президенту Украины Петру Порошенко — вместе сдать анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Утром 5 апреля оба кандидата в присутствии журналистов прошли медицинские тесты, хоть и в разных местах.

Анализы показали отсутствие в организме обоих претендентов на президентское кресло психоактивных веществ. Однако 7 апреля Порошенко заявил о готовности пройти повторную проверку, но уже во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).