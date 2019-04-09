Экс-мэр Владивостока не скрывал улыбки в суде — видео

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв сегодня на заседании Тверского суда Москвы, где ему должны вынести приговор, не скрывает улыбки. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Life Shot.
Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Сторона обвинения просит для него 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Приговор ещё не вынесен.
Добавим, что это далеко не первый высокопоставленный обвиняемый, который расплывается в улыбке на заседании суда. Например, ранее, когда Мосгорсуд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову, сенатор встретил это с широкой улыбкой.
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