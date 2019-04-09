Экс-мэр Владивостока не скрывал улыбки в суде — видео

И это далеко не первый высокопоставленный обвиняемый, который демонстрирует такие эмоции за решёткой.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв сегодня на заседании Тверского суда Москвы, где ему должны вынести приговор, не скрывает улыбки. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Life Shot.

Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы признал его виновным в коррупционных преступлениях. Сторона обвинения просит для него 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Приговор ещё не вынесен.

Добавим, что это далеко не первый высокопоставленный обвиняемый, который расплывается в улыбке на заседании суда. Например, ранее, когда Мосгорсуд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову, сенатор встретил это с широкой улыбкой.