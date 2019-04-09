Звезда "Чёрной Пантеры" стала автором нового интернет-мема

Чедвик Боузман делал всё возможное, чтобы не раскрыть сюжет фильма "Мстители. Финал".

Актёр Чедвик Боузман абсолютно случайно создал новый мем, который тут же стал популярным в Сети. Произошло это после того, как в Интернет попало видео с его недавним интервью.

Журналистка попыталась получить от актёра информацию о будущем фильме "Мстители. Финал". Во время интервью женщина пыталась заставить его поделиться хоть какими-то подробностями о будущей ленте.

me cancelling plans https://t.co/G7ckFG4vgl — Liz Arcury (@LizArcury) April 7, 2019

Это я отменяю свои планы.

When people ask me how writing is going https://t.co/lJMdwBIWzc — African Renaissance (@JJ_Bola) April 5, 2019

Когда люди спрашивают, как у меня дела с написанием [книги].

When you snuck out the house to go to a party and your mom hits you with the “Bring yo ass home” text: pic.twitter.com/TX2XKuIWeg — 🎭Ify Nwadiwe/🎮Ifdeez (@IfyNwadiwe) April 6, 2019

Когда улизнул из дома, чтобы пойти на вечеринку, а мама присылает тебе СМС: "Тащи свой зад домой".

Актёр на все вопросы журналистки отвечал только двумя словами: "Я мёртв". В фильме "Мстители. Война бесконечности" герой Чедвика Боузмана (король Т'Чалла, Чёрная Пантера) погиб.