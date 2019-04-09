Опрос показал, как россияне относятся к покупке биткоинов

Оказалось, что знания о криптовалюте у граждан РФ довольно слабые. В этой теме разбираются только около 9% респондентов.

Почти две трети россиян, слышавшие о биткоинах, считают вклады в эту криптовалюту невыгодной инвестицией. Это выявил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

— Можно сказать, что биткоины пока не завоевали популярности среди наших сограждан: две трети россиян, слышавших о них (65%), считают вложение денег в биткоины невыгодной инвестицией, лишь 2% покупали биткоины, — сообщается по результатам исследования.

За вклады в криптовалюту выступили только 10% опрошенных. О биткоинах слышали 56% граждан РФ. Однако знания о криптовалюте у многих слабые. Так, 37% из них уверены, что биткоин может купить любой желающий, а 12% опрошенных полагают, что они вовсе запрещены в России.

Также уточняется, что разбираются в биткоинах лишь 9% граждан, а покупали валюту только 2%.

Ранее Лайф сообщал, что курс биткоина превысил $5000 впервые с ноября прошлого года.