Порошенко похвастался крылатой ракетой с радиусом поражения более 1000 км

Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что у его страны есть крылатая ракета, радиус поражения которой якобы свыше тысячи километров. По его словам, она также способна нести заряд весом 150 килограммов.

— У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров. Это высокоточная крылатая ракета. И это всё создано украинскими специалистами, — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

По словам действующего президента, сейчас украинских военных обучают, как в будущем пользоваться этой ракетой.