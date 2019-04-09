Мошенники развели уральскую порнозвезду Лолу Тейлор на 25 тысяч рублей

Актрису из фильмов для взрослых в последнее время преследуют неприятности. Сперва злоумышленники "угнали" у неё страницу Instagram с десятками тысяч подписчиков, а затем крупную сумму перевела мошенникам сама блондинка, пытаясь вернуть доступ к аккаунту.

Уроженка Тюмени Любовь Бушуева (более известная поклонникам фильмов для взрослых под псевдонимом Лола Тейлор) обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает Mash, девушку развели на 25 тысяч рублей, обещая разблокировать её страничку в "Инстаграме".

Пару месяцев назад Лолу взломали, из-за этого она утратила доступ к аккаунту с десятками тысяч подписчиков. Пришлось создавать новую страничку и заново её раскручивать, однако вскоре с порнозвездой связались неизвестные "доброжелатели" и пообещали вернуть ей старый аккаунт всего за 25 тысяч рублей. Обрадовавшись, Лола тут же перевела "хакерам" деньги, только они почему-то перестали выходить с ней на связь.

Теперь обидчиков звезды фильмов 18+ ищет полиция.

Ранее Лайф рассказывал, как хакеры воруют деньги с карт в общественном транспорте. Кроме того, оказалось, что жертвой мошенников можно стать, даже используя бонусные или скидочные карты магазинов. Покупатели оформляют их без раздумий, ведь кажется, что никаких проблем тут быть не может. На самом деле обещанные скидки могут обернуться потерей денег и времени. Подробности читайте здесь.