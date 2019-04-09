На Украину прибудут 150 элитных десантников из США

Американские спецназовцы будут тренировать коллег на полигоне во Львовской области.

В ближайшее время в украинский Яворов прибудут более 150 бойцов из подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, известной как Screaming eagles ("Клекочущие орлы"). Об этом сообщил посол Незалежной в Вашингтоне Валерий Чалый.

— Более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом, — написал украинский дипломат в "Фейсбуке".

По словам Чалого, он недавно обсуждал с начальником штаба Армии США генералом Марком Милли важность военного стратегического партнёрства Киева и Вашингтона. Посол добавил, что американский офицер "слов на ветер не бросает".

Отметим, что на Украину для подготовки специальных подразделений вооружённых сил страны периодически прибывают иностранные инструкторы. В конце января группа из 30 англоязычных военнослужащих была замечена в Северодонецке в гостинице "Мир".