$100 за 28 секунд: рэпер-педофил R. Kelly дал свой самый короткий концерт

Популярный американский артист исполнил несколько строчек одной из своих композиций.

Артист R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли) выступил с самой короткой программой. Это было первое выступление певца после того, как его обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает CNN.

О своём выступлении певец предварительно объявил в "Твиттере". Выступление прошло 7 апреля в одном из клубов Спрингфилда (штат Иллинойс). Посетители платили за входной билет от $50 до $100. Концерт певца продлился 28 секунд.

Помимо выступления, артист порядка 30 минут общался и фотографировался с фанатами. Ранее певца выпустили под залог в 100 000 долларов. До этого сообщалось, что американец нашёл на кассете улики против рэпера-педофила R. Kelly.