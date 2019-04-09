Российские детсады и школы обязали использовать только йодированную соль

Следующим шагом станет принятие закона о питании, который разрабатывают специалисты.

Роспотребнадзор ввёл требование для детских садов и школ использовать в питании несовершеннолетних только йодированную соль. Об этом на Международном арктическом форуме рассказала глава ведомства Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что следующий шаг — принятие закона о питании, который разрабатывает ведомство. Попова выразила уверенность в том, что предложение поддержат депутаты Госдумы и сенаторы.

Пятый Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9–10 апреля.