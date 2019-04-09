Мужчина с сайта знакомств неделю держал в квартире москвичку и насиловал её

Женщина познакомилась с обидчиком на этом сайте, после чего пришла к нему в гости.

Москвичка сбежала от мужчины, который неделю удерживал её в своей квартире и насиловал. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

8 апреля в ОВД "Северное Медведково" обратилась 39-летняя жительница столицы. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств и встретилась с ним 1 апреля у него дома спустя месяц переписки. После совместного распития алкоголя новый знакомый изнасиловал её и стал удерживать в своей квартире.

— Систематические изнасилования продолжались по 7 апреля, пока ей не удалось сбежать, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что МВД начало проверку данных о групповом изнасиловании москвички с участием полицейского.