Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

В то же время сегодняшний день в столице может стать самым тёплым за текущий сезон.

В Москве из-за сильного ветра сегодня, 9 апреля, объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Как отмечают синоптики, ожидается дождь, хотя будут и прояснения. Температура составит от 11 до 13 градусов тепла, ветер будет западный, 5–10 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

Между тем, как сообщает портал "Метеоновости", уже завтра, 10 апреля, столичный регион накроет холодный фронт циклона, который придёт с Ленинградской области, ожидается гроза.

Стоит добавить, что в последний раз гроза 10 апреля наблюдалась в 1954 году.

Как сообщалось ранее, 9 апреля в столичном регионе может стать самым тёплым днём этого сезона.