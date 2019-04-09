Первый канал покажет сериал "Лучше, чем люди" о роботах-андроидах

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Первый канал покажет сериал "Лучше, чем люди" о роботах-андроидах

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Фото: © Pixabay/Tumisu

Премьера будущего телесериала об антиутопии и роботах запланирована на 17 апреля.

Отечественный сериал "Лучше, чем люди" покажут на Первом канале. Премьера состоится 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Первого канала.

Сюжет шоу разворачивается в 2029 году, когда человекоподобные роботы стали обычным явлением. Правда, такая ситуация не устраивает всех, поэтому общество начинает протест, чтобы запретить роботов.

В проекте были задействованы Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Фёдор Лавров, Ольга Ломоносова и многие другие.

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