Депутат Рады схватил за горло представителя Зеленского — видео

Инцидент произошёл после программы "Игра с огнём", где гости обсуждали второй тур президентских выборов.

Депутат Верховной рады Олег Барна напал на представителя команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша. Парламентарий схватил мужчину за горло в коридоре, порвав рубашку.

Как отмечается, инцидент произошёл после программы "Игра с огнём", где гости обсуждали второй тур президентских выборов на Украине, в который прошли действующий глава Незалежной Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Напомним, что в декабре прошлого года Олег Барна в прямом эфире подрался с внефракционным депутатом Юрием Левченко после того, как первый высказал мнение, что политики, не участвовавшие в АТО, не имеют права высказываться о введении военного положения и бюджете страны.