Орешкин назвал главные риски для экономики России

Министр рассказал, что они связаны с глобальным ростом, рынком нефти и санкциями.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о главных рисках для российской экономики, отметив, что министерство не ранее середины года повысит прогноз по росту ВВП РФ на 2019 год с нынешних 1,3%.

— Очень много есть рисков, связанных с глобальным ростом, нефтяным рынком и так далее. Санкционную историю тоже никто не отменял, — заявил Орешкин РИА "Новости".

В то же время министр подчеркнул, что в настоящей ситуации всё выглядит так, что существует вероятность более высоких темпов роста, чем прогнозируют специалисты.

Ранее Всемирный банк из-за низких цен на нефть понизил прогноз по росту экономики РФ в 2019 году до 1,4%.