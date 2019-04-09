В Москве девушка взяла в ванну телефон и погибла от удара током

Тело нашла мать умершей. В одной руке она держала подключённый к розетке гаджет, в другой — заглушку от слива.

В Москве 20-летняя девушка решила принять ванну, но расставаться с мобильным телефоном на время водных процедур не захотела. Как сообщает МК, она поставила гаджет на зарядку и умерла от удара током. Нашла тело погибшей её мать.

— Я увидела Настю, лежащую в ванне без воды... В одной руке она держала сотовый телефон, подключённый к розетке, в другой — заглушку от слива. Я подумала, что она жива и просто без сознания, — рассказала женщина.

Она сразу же вызвала скорую, но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть девушки.

Ранее Лайф писал, что в Чебоксарах 14-летняя школьница погибла аналогичным образом.