Дочь Назарбаева не будет баллотироваться на пост президента Казахстана

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Дочь Назарбаева не будет баллотироваться на пост президента Казахстана

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Дарига Назарбаева. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Спикер парламента Казахстана Дарига Назарбаева, дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, не планирует принимать участие в досрочных выборах главы республики, которые намечены на 9 июня. Об этом сообщает портал Tengrinews, ссылаясь на спикера Сауле Мустафаеву.

Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться, — сказала она.

Напомним, 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, после чего лидером республики стал Касым-Жомарт Токаев.

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