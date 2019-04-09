Дочь Назарбаева не будет баллотироваться на пост президента Казахстана

Спикер парламента Казахстана Дарига Назарбаева, дочь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, не планирует принимать участие в досрочных выборах главы республики, которые намечены на 9 июня. Об этом сообщает портал Tengrinews, ссылаясь на спикера Сауле Мустафаеву.

— Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться, — сказала она.

Напомним, 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, после чего лидером республики стал Касым-Жомарт Токаев.