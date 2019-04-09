Путин проводит переговоры с президентом Финляндии в Петербурге

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Путин проводит переговоры с президентом Финляндии в Петербурге

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Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё. Встреча проходит на полях V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Двусторонние отношения развиваются поступательно. Поддерживаем контакты на уровне правительства, парламента. Рады возможности встретиться и побеседовать, — заявил Путин.

Президент Финляндии поблагодарил Путина за возможность участвовать в форуме в третий раз.

Арктический регион интересный регион для всего мира. И диалог, который по этой линии проводится, может служить образцом для других частей мира, — пояснил Ниинистё.

Как уже сообщал Лайф, на полях форума президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.

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