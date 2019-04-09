У солдата из сердца успешно достали иглу, с которой он жил неделю

Для удаления инородного тела московским хирургам пришлось останавливать сердце пациента.

Солдат-контрактник целую неделю прожил с иголкой в сердце, пока инородный предмет не извлекли врачи центра сердечно-сосудистой хирургии Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Для удаления иглы хирургам пришлось останавливать сердце пациента.

— Больной этой иголкой чистил зубы, а потом, с его слов, он её оставил на матрасе, и, когда ночью поворачивался, она попала в область сердца и проникла через подкожную клетчатку и межрёберный промежуток в сердечную мышцу, — рассказал РИА "Новости" руководитель центра Александр Лищук.

По его словам, сложность была в том, что игла оказалась инфицированной и вокруг места прокола стали образовываться гнойники. Инородный предмет пытались достать саратовские врачи, однако во время операции иголка сломалась. Ушко удалили, а остальная часть направилась в сердце.

В итоге солдата доставили в Москву, где врачам удалось извлечь оставшуюся часть иголки.

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