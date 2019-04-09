Милонов предложил запретить продажу чекушек на кассах

Парламентарий считает, что маленький размер бутылок притупляет у покупателей чувство осторожности.

В Госдуме предложили запретить выставлять алкоголь в мелкой таре в прикассовых зонах продуктовых магазинов. Соответствующее обращение на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова направил депутат Виталий Милонов, пишет News.ru.

— Практически в каждом продуктовом магазине в кассовых зонах мы можем встретить продажу алкогольных напитков в миниатюрных дозах — от 50 до 200 мл. Как правило, в красивых бутылочках продаётся крепкий алкоголь, — сказал Милонов.

Милонов отметил, что в последние годы в России успешно проводится популяризация трезвого образа жизни. Например, вводятся законы, ограничивающие продажу алкоголя. Однако, по мнению депутата, существующих мер недостаточно.

Милонов отметил, что маленький размер бутылок снижает уровень критического восприятия у людей и создаёт ощущение, что потребление такого объёма алкоголя допустимо.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры.