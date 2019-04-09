"Мне стыдно": звезда "Отчаянных домохозяек" признала себя виновной в даче взятки

Популярная актриса заявила о том, что она готова нести ответственность за свои действия.

Американская актриса Фелисити Хаффман (звезда сериала "Отчаянные домохозяйки") признала, что она давала взятку за поступление её дочерей в престижные университеты США. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Голливудская звезда заявила, что ей стыдно за свой поступок. Актриса подчеркнула, что она готова понести ответственность за свои действия.

Напомним, Хаффман — одна из десятков знаменитых и состоятельных родителей, которых обвинили в коррупции. В настоящий момент следствие продолжается в Бостоне.