Мамаева и Кокорина завели в зал суда — видео

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина завели в зал суда, где будет рассматриваться вопрос о продлении им ареста. Видео публикует телеграм-канал LifeShot.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев явились на заседание суда со всеми своими вещами.

Напомним, ранее Пресненский суд Москвы постановил оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого до 25 сентября.