Путин пошутил про финских туристов в России

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Путин пошутил про финских туристов в России

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Финляндии выразил надежду на то, что его соотечественники ведут себя нормально.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.

Мне пришли на ум ваши слова, произнесённые несколько лет назад, когда я говорил, что в Хельсинки приезжает много туристов. Вы сказали, что надеетесь, что они ведут себя нормально. Надеюсь, и наши тоже, — сказал Ниинистё, обращаясь к российскому президенту.

Нормально. Туристы ведут себя нормально. Закусывают, — пошутил в ответ Путин.

Как ранее писал Лайф, переговоры лидеров двух государств проходят на полях V Международного арктического форума.

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