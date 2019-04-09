Путин пошутил про финских туристов в России

Президент Финляндии выразил надежду на то, что его соотечественники ведут себя нормально.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Санкт-Петербурге пошутил про приезжающих в РФ из Финляндии туристов.

— Мне пришли на ум ваши слова, произнесённые несколько лет назад, когда я говорил, что в Хельсинки приезжает много туристов. Вы сказали, что надеетесь, что они ведут себя нормально. Надеюсь, и наши тоже, — сказал Ниинистё, обращаясь к российскому президенту.

— Нормально. Туристы ведут себя нормально. Закусывают, — пошутил в ответ Путин.

Как ранее писал Лайф, переговоры лидеров двух государств проходят на полях V Международного арктического форума.