Данелию проводили в последний путь аплодисментами и криками "Браво!"

Проститься с артистом пришли режиссёры Карен Шахназаров, Александр Адабашьян, Тигран Кеосаян, мультипликатор Юрий Норштейн и многие другие.

В Москве завершилась церемония прощания с режиссёром Георгием Данелией, который ушёл из жизни 4 апреля. Гроб с телом народного артиста СССР выносили из Дома кино под продолжительные аплодисменты и крики "Браво!".

Проститься с легендарным деятелем искусства пришли режиссёры Карен Шахназаров, Александр Адабашьян, Тигран Кеосаян, мультипликатор Юрий Норштейн, актрисы Вера Васильева и Евгения Симонова, а также многочисленные поклонники. У гроба Данелии собрались его близкие, соболезнования принимала вдова Галина.

Георгий Данелия умер 4 апреля в возрасте 88 лет. У него остановилось сердце. Народный артист СССР будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила будет находиться рядом с могилами Олега Табакова и Станислава Говорухина.