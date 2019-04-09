Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что рост российской экономики может превысить прогнозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Риски по темпам роста экономики смещены вверх, в сторону более высокого возможного роста, — сказал он.
Он отметил, что важно аккуратно смотреть на цифры. По его словам, в январе-феврале они лучше ожиданий, но это не самые активные месяцы года.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов также отмечал, что темпы роста экономики России в этом году могут быть выше 1,3%.
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