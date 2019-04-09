В Кремле заявили о пристальном контроле над госкорпорациями

Ранее Генпрокуратура выявила хищения в "Роскосмосе" и "Ростехе" на сумму в 1,6 миллиарда рублей.

Работа крупных государственных корпораций находится под пристальным контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал не отождествлять претензии к госкорпорации "Роскосмос" с возглавляющим её Дмитрием Рогозиным. Песков напомнил, что Рогозин возглавляет корпорацию менее года, а подобные проверки работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период.

Ранее стало известно о хищениях на 1,6 млрд рублей в госкорпорациях "Роскосмос" и "Ростех". В "Роскосмосе" заявили, что после проверки Генпрокуратуры приняли "исчерпывающие меры для наведения порядка".