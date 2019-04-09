В Кремле не согласны с решением ЕСПЧ по делу Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с решением ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального.

— Достаточно неожиданное. Вряд ли по сути можно с ним согласиться, — заявил представитель Кремля.

Ранее ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального по делу "Ив Роше". По его решению Россия якобы должна будет выплатить блогеру более 20 тысяч евро.

Напомним, в 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о хищении средств компании "Ив Роше".