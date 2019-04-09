При столкновении КамАЗа и легковушки в Чечне погибло четыре человека

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При столкновении КамАЗа и легковушки в Чечне погибло четыре человека

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<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/golos_dagestan" target="_blank">Голос Дагестана</a></p>

В результате столкновения КамАЗа и легковушки на автомобильной трассе Ищерская — Кизляр в Чечне погибло четыре человека: три женщины и мужчина. Об этом сообщает УГИБДД при МВД по республике.

По данным ведомства, водитель ВАЗ-217030 выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. На месте погибли водитель легковушки и трое его пассажирок — жена, дочь и родственница.

Ранее Лайф писал, что грузовик "Урал", в кузове которого находились люди, не сумел преодолеть крутой подъём и перевернулся. Есть погибшие.

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