Сторонник "Правого сектора" Пирожок задержан в Московском регионе

На Украине мужчина возглавил отряд радикалов, занимавшийся "партизанской войной против России".

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в столичном регионе сторонника украинской организации "Правый сектор"* по фамилии Пирожок. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

Как отмечает ведомство, в 2014 году мужчина вступил в ряды организации под псевдонимом Чирка Роман и возглавил отряд радикалов, занимавшийся "партизанской войной против России". В Московский регион Пирожок приехал в январе прошлого года. Проживал он по разным конспиративным адресам и распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора".

Во время обысков у него изъяли литературу, символику и снаряжение радикальной организации. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление деятельности экстремистской организации". Сейчас мужчина помещён под стражу.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.